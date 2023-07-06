"اقتصادية النواب" تناقش قرارين لرئيس الوزراء بشأن ميناء بورسعيد

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمناقشة قرارين لرئيس مجلس الوزراء بشأن ميناء بورسعيد.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة،وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

وتنظر اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.