ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم البرنامج التدريبى 63 لطالبات جامعة قناة السويس بمعسكر إعداد القادة

فعاليات البرنامج
فعاليات "البرنامج التدريبي 63"

تنطلق فعاليات "البرنامج التدريبي 63" ضمن معسكر إعداد القادة في دورته الـ27 للطالبات فقط بجامعة قناة السويس، وذلك في الفترة من 15 إلى 20 يوليو الجاري، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.

ويشرف على المعسكر تنفيذيًا الدكتور محمد فتوح غنيم مدير مركز إعداد القادة، وبإشراف وكلاء المركز الدكتورة مناي شاهين والدكتور محمد صلاح، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

وقد تم إعلان شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي، والتي جاءت كالآتي: أن تكون طالبة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس، على أن تكون الأولوية لطالبات المستوى الأول، بشرط ألا تكون الطالبة اشتركت في أحد المعسكرات السابقة، وفي حالة الاشتراك سابقًا يجب إحضار خمس طالبات جدد.

وقد أوضح الدكتور محمد غنيم أن المعسكر بمبيت داخل المدينة الجامعية، وغير مسموح بالاستئذان أو الخروج، مع الالتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية، والظهور بالمظهر اللائق، وعلى كل طالبة إحضار أدواتها الشخصية.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

انتقامًا من طليقها.. حكم تاريخى بالحبس سنة لسيدة منعت ابنها من التعليم

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

"التعليم": تتبع صور امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر السوشيال ميديا

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يوليو 2023

اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في "خلية المرج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا