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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع و ميادين القاهرة و الجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والمحاور والشوارع الرابطة بين المحافظتين، سيولة مرورية، صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب إلى المدارس لأداء الامتحانات، وذلك وسط وجود الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات والطرق، وتحسبًا لحدوث أي حادث أو تكدس مروري.

وشهدت محافظة القاهرة وتحديدا كوبرى أكتوبر وكوبري قصر النيل انسيابية في حركة السيارات والطرق أمام القادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وميدان التحرير، ومرونة في حركة المركبات بالاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من منطقة وسط المدينة إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت انسيابية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة كوبري قصر النيل حركة السيارات وسط البلد المركبات

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