40 مئوية.. الصين تقرر وقف العمل بالهواء الطلق اليوم لارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، قرارا بوقف العمل تماما في الهواء الطلق، وسط توقعات بوصول درجة الحرارة في العاصمة الصينية إلى 40 درجة مئوية.

ووفقا لما نقلته وكالة أسوشيتدبرس، فقد أوصت الحكومة الصينية في إشعار بضمان بقاء كبار السن والمرضى باردين بعد أن أصدرت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إنذارا أحمر، وهو أعلى مستوى لنظام تحذير لدرجات الحرارة القصوى.

وقال إشعار الحكومة "الإدارات والوحدات ذات الصلة يجب أن تتخذ تدابير طارئة لمنع ضربات الشمس والتبريد". وأبلغت أصحاب العمل "بوقف العمليات في الهواء الطلق".

- عام 2023 سجل أقصى درجات الحرارة التى شهدها الكوكب

وسبق وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، إن العالم يسجل درجات حرارة قياسية على اليابسة والبحر بسبب تغير المناخ، حيث سجل عام 2023 أقصى درجات الحرارة التي شهدها الكوكب.

و قال خبراء المناخ إن هدف الحفاظ على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية بعيد المنال، وذلك مع فشل الدول في تحديد أهداف أكثر طموحًا على الرغم من شهور من ارتفاع درجات الحرارة على الأرض والبحر.

قالت الصحيفة، إنه مع تجمع المبعوثين في بون في أوائل يونيو الماضي للتحضير لمحادثات المناخ السنوية لهذا العام في نوفمبر، كان متوسط ​​درجات حرارة الهواء السطحي العالمي أعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لعدة أيام، حسبما ذكرت خدمة تغير المناخ كوبرنيكوس الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن متوسط ​​درجات الحرارة قد تجاوز مؤقتًا عتبة 1.5 درجة مئوية من قبل ، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك في صيف نصف الكرة الشمالي الذي يبدأ في الأول من يونيو، كما حطمت درجات حرارة البحر أيضًا سجلات أبريل ومايو.

وقالت سارة بيركنز كيركباتريك، عالمة المناخ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية: "لقد نفد الوقت لدينا لأن التغيير يستغرق وقتًا، ففي الوقت الذي يستعد فيه مبعوثو المناخ من أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للاجتماع الشهر المقبل، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لشهر يونيو في العاصمة الصينية بكين، وضربت موجات الحر الشديدة الولايات المتحدة".