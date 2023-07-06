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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يدمر وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى

الجيش العراقي
الجيش العراقي

 أعلن العراق ، اليوم الخميس، تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى، وذكرت خلية الاعلام الأمني العراقي  في بيان ، يوماً بعد آخر يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات. 

 وتمكن جهاز الامن الوطني وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم.

وأضاف البيان، ان طائرات F-16 نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة ديالى لاستهداف هذا المكان، وبالساعة 5:00 خرجت قوة من لواء 21 شرطة اتحادية ومفارز الامن الوطني بالقاطع لتفتيش مكان الضربة وعثرت على جثتين وبندقيتين M16، مسدس، وقنبلة يدوية.

العراق داعش الإرهابية داعش ديالي ضربة جوية

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