قبيل عيد الرسل.. لماذا تصلي الكنيسة الأرثوذكسية صلوات اللقان؟

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء المقبل، صوم الرسل، والذي بدأ في 5 يونيو 2023، واستمر لمده 37 يومًا ينتهي في 12 يوليو 2023.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس عيد الرسل 2023 بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

- لما تصلي الكنيسة صلوات اللقان؟

ويتميز صلوات قداس عيد الرسل 2023، بإقامة صلوت طقس اللقان، والذي تقيمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاث مرات في العام.

وقال القمص أثناسيوس جورج، مدير مدرسة تيرانس اللاهوتية، في كتابه عن قداسات اللقان، أنه تصلي الكنيسة قداسات اللقان في مسيرة خَطّية طُولية عبر السنة الطقسية الليتورچية؛ وقد حددت ثلاث مناسبات لتصلي هذه الليتورچيات ففي عيد الغطاس تذكارًا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن وفي الخميس العهد تذكارًا لغسل الأرجل، وفي عيد الآباء الرسل تذكارًا لبداية العمل الكرازي، على اعتبار أن كل خدمة في الكنيسة تنبني وتبدأ بالمعمودية ثم تنمو وتنضج بغسل الأرجل.

وتابع، وفي هذه التذكارات الثلاثة يوضع الماء العذب في فسقية اللقان المقدسة، والتي عادة تكون عبارة عن حوض رخامي أو حجري حيث نعيش خبرة حاضرة لأحداث الخلاص كأيام صنعها الرب، نعايشها في ملء الحاضر الليتورچي لأعمال التدبير الإلهي، موضحا نجتمع في ليتورچية اللقان في مناسبات عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل لنختبر الشركة والعبادة الجماعية في جو ليتورچي فريد التي بها نستقي اللاهوت في صلاة الكنيسة.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة الأرثوذكسية، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل.

و يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.