"الصحة": سنستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لتحليل كافة البيانات الخاصة بالمبادرات الصحية

قال المهندس الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن الوزارة ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل كافة البيانات الخاصة بالمبادرات الصحية والتطبيقات الصحية الأخرى، حيث سيتم إجراء تحليل كامل لبيانات وقواعد المواطنين وإيجاد علاقة بين المؤشرات المختلفة، وذلك من خلال مركز القيادة والسيطرة التابع لوزارة الصحة والسكان.

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي لـ"الدستور"، أن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف مؤشرات وعلاقات أخرى للأمراض بخلاف الأسباب الشائعة، والتي يمكن العمل عليها من جانب صناع القرار ووضع خطط لتحسين الوضع الصحي بناءً على المؤشرات الخاصة بالأمراض، وهو الأمر الذي لا يمكن الوصول له بدون معرفة جيدة وإحصائيات دقيقة لقواعد بيانات المبادرات الصحية.

وأشار "عبدالعليم"، إلى أن مركز القيادة والسيطرة قادر على توفير المعرفة الكاملة لصناع القرار فى كافة الأوجه الصحية، وذلك استدلالًا بقواعد البيانات الصحية، لمساعدة متخذي القرار على الإحاطة الكاملة بالوضع الصحي لكافة المنشآت الصحية بوزارة الصحة والسكان فى كافة المحافظات.

وأضاف، أن المركز سيضم كافة المعلومات والإحصائيات الخاصة بموقف بنوك الدم، وموقف المستشفيات من حيث عدد الأسرّة المتاحة والحضانات والرعاية المركزة وكذلك الأجهزة الموجودة بالمستشفيات وأعداد القوى البشرية، لافتًا إلى أن تلك المعلومات سترسم الخريطة الصحية فى مصر.

وأكد "عبدالعليم"، أن الهدف الأساسي للميكنة والتحول الرقمى، هو خدمة المواطنين وتسهيل الخدمة الطبية لكافة المرضى فى المستشفيات والحصول عليها بشكل سهل وسلس، وفى نفس الوقت تساعد الوزارة على بناء قاعدة بيانات قوية قائمة على المبادرات والخدمات الطبية المقدمة.