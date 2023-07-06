التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بشبين القناطر

صرحت نيابة شبين القناطر بدفن جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

ولقى شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وآخر في منطقة الدلتا بشبين القناطر في محافظة القليوبية، حيث طعنا بعضهما ولقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

كانت البداية عندما تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر يفيد بوصول "ف. م. م"، 35 سنة، جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحري.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث مركز شبين القناطر لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان يتشاجر مع شخص آخر في منطقة الدلتا بدائرة مركز شبين القناطر، وأصيب الأخير بعدة طعنات أيضًا، وتم نقله مصابًا إلى أحد المستشفيات ووضع الحراسة اللازمة عليه لحين سؤاله في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بالتحفظ على الجثة لحين العرض على أحد الأطباء الشرعيين، وكذا التحفظ على المصاب والاستعلام عن حالته لسؤاله في الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.