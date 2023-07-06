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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة أحد المصابين فى حادث "تصادم دائرى المنيب" أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى

جثة
جثة

توفي أحد مصابي حادث الطريق الدائري بالمنيب، أثناء محاولة إسعافه فور وصوله المستشفى لتلقي العلاج.

وشهد الطريق الدائري اتجاه المنيب، حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم  نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الخدمات المعينة في بالطريق الدائري اتجاه المنيب، بوقوع حادث تصادم ومصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

أخرى أشخاص اعل الأ اصاب إسعاف إعادة الحركة المرورية افر اسفر

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