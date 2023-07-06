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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سخرية من سلوك بايدن بعد خطابه لعائلات قدامى المحاربين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

سخر قراء أسوشيتد برس من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد سلوكه الغريب على خشبة المسرح في عيد الاستقلال.

 

وتُظهر المشاهد بايدن، وهو يلقي خطابا إلى عائلات المحاربين القدامى الأمريكيين، بالأمة الرائدة في العالم. ومع ذلك، بعد الخطاب، بدأ بايدن بالتجول حول المسرح والنظر حوله باحثا عن المخرج.

 

وتساءل jeffreykuhns6581: "هل يستطيع إلقاء خطاب دون أن يضيع على المسرح؟".

 

وسخر anqizhang6068: "جو، أرمش بعينيك مرتين إذا كنت محتجزا".

 

قال joe.oneill: "يبدو تائها ومشوشا للغاية، إنه أمر مثير للشفقة".

 

كتب occamselectricrazor: "تأخر بايدن قليلا لأنه ساعد هانتر في العثور على حقيبة الكوكايين"، في إشارة إلى الأنباء الأخيرة التي تفيد بأنه تم العثور على كيس كوكايين في البيت الأبيض.

 

وأضاف philipmurray9796 "من يدير البلد حقا؟ هذا الرجل لا يفقه ما يحدث".

 

وختم PonziZombieKiller: "انهيار الإمبراطورية".

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