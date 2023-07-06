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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب غرقا فى مياه النيل بسوهاج

غريق
غريق

لقى شاب مصرعه غرقًا بنهر النيل بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد غرق شخص بنهر النيل بشارع النيل دائرة مركز المراغة، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وعلى الفور إانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق المدعو  إبراهيم (أ.ع.ع)، سن 18 عامًا عامل، ويقيم دائرة المركز وقدتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال ذويه أفاد  شقيقه المدعو، (أحمد.أ. ع. ع)، سن 17 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به ، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إدارة البحث الجنائي الإنقاذ النهري البحث الجنائى ب البحث الجنائي الشبهة الجنائية الكشف الطبى المستشفى المركزى

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