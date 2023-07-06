أمين الفتوى يوضح قاعدة "افعل ولا حرج" (فيديو)

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أعمال يوم النحر، نحر الهدي والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أصحابه أن بعضهم طاف أولًا، وبعضهم حلق أولًا وبعضهم نحر أولًا، فهم متخوفون أن هناك ترتيبًا معينًا، فإيقاع أعمال يوم النحر على خلاف هذا الترتيب تصيب عبادتهم شيء من الخدش أو شيء من الفساد، مؤكدًا أن النبي طمأنهم فكل من سأله عن شيء في ذلك اليوم فعله قبل شيء آخر، أجابه الرسول بأن افعل ولا حرج.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.