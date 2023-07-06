ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى يوضح قاعدة "افعل ولا حرج" (فيديو)

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أعمال يوم النحر، نحر الهدي والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من أصحابه أن بعضهم طاف أولًا، وبعضهم حلق أولًا وبعضهم نحر أولًا، فهم متخوفون أن هناك ترتيبًا معينًا، فإيقاع أعمال يوم النحر على خلاف هذا الترتيب تصيب عبادتهم شيء من الخدش أو شيء من الفساد، مؤكدًا أن النبي طمأنهم فكل من سأله عن شيء في ذلك اليوم فعله قبل شيء آخر، أجابه الرسول  بأن افعل ولا حرج.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مع الناس أعمال يوم النحر دار الافتاء المصرية

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

قناة الناس| أمين الفتوى يكشف معلومات مهمة عن رمى الجمرات (فيديو)

رئيس الوكرة القطرى يكشف تفاصيل عقد حمدى فتحى

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

فى بيان رسمى.. الإسماعيلى يصدر قرارات حاسمة بعد أحداث مباراة الأهلى

مصرع شاب غرقا فى مياه النيل بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا