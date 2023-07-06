إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص الفيوم

أُصيب 13 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة بسبب انفجار أحد إطارات السيارة أثناء سيرها على الطريق، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها.



وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جراء الحادث، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لإتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين أنّ حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وقع بعد مدخل قصر الباسل/ إتجاه أسيوط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما جرى نقل المصابين السبعة الآخرين إلى مستشفى الواسطى المركزي بواسطة سيارات إسعاف مرفق بني سويف.

جرى إزالة آثار حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.