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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاملين للمحاكمة لاعتدائهما على فرد أمن بمول تجارى بمدينة 6 أكتوبر

ارشيفه
ارشيفه

أحالت جهات التحقيق بالجيزة عاملين إلى المحاكمة الجنائية، لاعتدائهما على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على عاملين، لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن خاص بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض فرد أمن خاص، بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب، واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته، نتيجة خلافات بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

الجيزة عاملين اعتدائهما فرد أمن مول تجاري 6 أكتوبر

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