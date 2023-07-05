تنبيه مهم بشأن تعيين الأئمة من ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه يجب على الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م، سرعة التقدم بأوراقهم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الأوراق التي يجب على الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م، تقديمها هي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

4- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.

5- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي، وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي؛ لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

6- شهادة الميلاد المميكنة.

7- صورة وثيقة (قسيمة) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

8- أصل المؤهل الحاصل عليه.

9- شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- إقرار الحالة الاجتماعية.

12- عدد أربع صور شخصية حديثة.

13- ملف لحفظ المستندات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه إكرامًا لهم سيتم تسليم كل من يستوفي الأوراق المطلوبة منهم العمل في محافظته أو المديرية التي يرغب في العمل بها، مع تمنياتنا لهم ولزملائهم بكل التوفيق، وهم:

1. مصطفى محمود عبدالمجيد الأعرج - الغربية

2. محمد ماهر محمود عبدالعزيز - الغربية

3. أحمد جلال عبدالحميد أبوالمعاطي ذهب - الغربية

4. مصطفى عاطف فتحي أبورفاعي - الغربية

5. بهنسي جمال عبدالباسط عبدالحميد الحنفي - كفر الشيخ

6. محمود البكري عبدالسميع إبراهيم - الأقصر

7. عبده عثمان عبدالمعبود أحمد - البحيرة

8. محمد زكريا أحمد بسيوني أبوالخير - البحيرة

9. فارس السيد محمد عبده - الدقهلية

10. محمد رضا محمد محمود محمد - الدقهلية

11. عبد الخالق محمد فتحي عبدالخالق البكري - الدقهلية

12. نبيل شعبان السيد الديب - المنوفية

13. سعيد محمد سعيد محمد - المنوفية

14. أحمد إبراهيم عبدالسميع إبراهيم منصور - المنوفية

15. طارق محمد دياب أبوخشيم - المنوفية

16. مؤمن محمد عبدالهادي أحمد - القاهرة

17. علم صادق هلالي صادق - أسوان

18. الأمير جاد الرب مسعود خميس - أسوان

19. سلام محمد دسوقي محمد سلام - الجيزة

20. أحمد ناصر عبدالمعز عبدالغني - القليوبية

21. مصطفى حمدي سلامة بيومي - القليوبية

22. طه حسين عبدالعظيم عبدالغني - المنيا

23. أحمد محمد علي عبدالحافظ - المنيا

24. أحمد حمدي عبدالنبي عوض الله - الدقهلية

25. عبدالرحمن خلف امين إبراهيم - سوهاج

26. أحمد بدير بدوي طه - الغربية

27. هاني رأفت محمد زكي عوض - كفر الشيخ

28. محمد عبدالوهاب سعد علي - كفر الشيخ

29. أحمد جمال الدين محمد حماد - الدقهلية

30. أحمد حمادة حسن عبدالله - أسيوط.