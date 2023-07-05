محمد حماقى يقدم واجب العزاء فى الراحل علاء عبدالخالق

وصل مساء اليوم الأربعاء، المطرب محمد حماقي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وبدأت اليوم الأربعاء، التجهيزات الخاصة بعزاء الفنان علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعداداً لاستقبال المعزيين وذلك بحضور عدد من أفراد أسرته والعائلة والأصدقاء المقربين.

وتوفي المطرب علاء عبدالخالق، عن عمر يناهز الـ59 عامًا، حيث كان آخر ظهور له في بداية مايو في عقد قران نجلته.

ونشر الفنان حسام حسني موعد العزاء عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إن شاء الله عزاء المرحوم الفنان علاء عبدالخالق الأربعاء الموافق 5 يوليو في مسجد الشرطة قاعة الوهاب الشيخ زايد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

received_234841469482677

received_675229437751359