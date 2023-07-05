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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على هامش دورة الألعاب بالجزائر.. "صبحي" يبحث سبل التعاون مع عددٍ من نظرائه العرب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي، بعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، علي هامش حضوره دورة الألعاب العربية رقم 15 بالجزائر، بحضور سفير مصر بالجزائر مختار وريدة.

وتناولت اللقاءات، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تطوير وتعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة في البلدان العربية وتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومعرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة.

وأشار الوزير إلي أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب العربية اليوم وحتى 15 يوليو الجارى فى 5 مدن مختلفة بمشاركة 3800 رياضى يشاركون في 20 لعبة.

الدول العربية المشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجزائر بالجزائر بحضور سفير مصر الدكتور أشرف صبحي

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