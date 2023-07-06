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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 6-7-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها التي تتغير بشكل شبه يومي، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس  6-7-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-07-054:14 ص5:59 ص12:59 م4:35 م8:0 م9:33 م

 

 

 

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-07-054:14 ص5:59 ص12:59 م4:35 م8:0 م9:33 م
الأسكندرية2023-07-054:14 ص6:1 ص1:5 م4:43 م8:8 م9:43 م
طنطــا2023-07-054:12 ص5:58 ص1:1 م4:38 م8:3 م9:37 م
المنصورة2023-07-054:9 ص5:56 ص12:59 م4:37 م8:2 م9:36 م
الزقـازيق2023-07-054:11 ص5:57 ص12:59 م4:36 م8:0 م9:34 م
أسيــوط2023-07-054:26 ص6:6 ص1:0 م4:28 م7:54 م9:22 م
سـوهاج2023-07-054:26 ص6:5 ص12:58 م4:25 م7:50 م9:18 م
بنى سويف2023-07-054:18 ص6:2 ص1:0 م4:34 م7:59 م9:30 م
المنـيـا2023-07-054:24 ص6:5 ص1:2 م4:32 م7:58 م9:27 م
قـــنا2023-07-054:23 ص6:2 ص12:54 م4:20 م7:45 م9:13 م
أســوان2023-07-054:30 ص6:6 ص12:53 م4:12 م7:40 م9:4 م
مطـروح2023-07-054:24 ص6:12 ص1:16 م4:55 م8:19 م9:54 م
الغردقـة2023-07-054:15 ص5:55 ص12:49 م4:18 م7:43 م9:11 م
الخارجـة2023-07-054:36 ص6:13 ص1:4 م4:27 م7:54 م9:20 م

 

الصلاة الظهر العصر مواقيت الصلاة العشاء

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