مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 6-7-2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها التي تتغير بشكل شبه يومي، كما تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 6-7-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-07-05
|4:14 ص
|5:59 ص
|12:59 م
|4:35 م
|8:0 م
|9:33 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|2023-07-05
|4:14 ص
|5:59 ص
|12:59 م
|4:35 م
|8:0 م
|9:33 م
|الأسكندرية
|2023-07-05
|4:14 ص
|6:1 ص
|1:5 م
|4:43 م
|8:8 م
|9:43 م
|طنطــا
|2023-07-05
|4:12 ص
|5:58 ص
|1:1 م
|4:38 م
|8:3 م
|9:37 م
|المنصورة
|2023-07-05
|4:9 ص
|5:56 ص
|12:59 م
|4:37 م
|8:2 م
|9:36 م
|الزقـازيق
|2023-07-05
|4:11 ص
|5:57 ص
|12:59 م
|4:36 م
|8:0 م
|9:34 م
|أسيــوط
|2023-07-05
|4:26 ص
|6:6 ص
|1:0 م
|4:28 م
|7:54 م
|9:22 م
|سـوهاج
|2023-07-05
|4:26 ص
|6:5 ص
|12:58 م
|4:25 م
|7:50 م
|9:18 م
|بنى سويف
|2023-07-05
|4:18 ص
|6:2 ص
|1:0 م
|4:34 م
|7:59 م
|9:30 م
|المنـيـا
|2023-07-05
|4:24 ص
|6:5 ص
|1:2 م
|4:32 م
|7:58 م
|9:27 م
|قـــنا
|2023-07-05
|4:23 ص
|6:2 ص
|12:54 م
|4:20 م
|7:45 م
|9:13 م
|أســوان
|2023-07-05
|4:30 ص
|6:6 ص
|12:53 م
|4:12 م
|7:40 م
|9:4 م
|مطـروح
|2023-07-05
|4:24 ص
|6:12 ص
|1:16 م
|4:55 م
|8:19 م
|9:54 م
|الغردقـة
|2023-07-05
|4:15 ص
|5:55 ص
|12:49 م
|4:18 م
|7:43 م
|9:11 م
|الخارجـة
|2023-07-05
|4:36 ص
|6:13 ص
|1:4 م
|4:27 م
|7:54 م
|9:20 م