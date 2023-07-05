حجز خادمة لسرقتها مبلغ مالي وبعض المتعلقات من شقة بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لقيامها بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكن مخدومتها بأسلوب "المغافلة" بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم خادمتها بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من داخل محل سكنها وذلك بأسلوب المغافلة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.