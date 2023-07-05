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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين: حديث شبه نهائى عن توقيع اللاعب إمام عاشور للأهلى 4 سنوات

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك حديثا شبه نهائي عن توقيع اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي المصري لأربع سنوات. 

صفقة الأهلي الجديدة

وأكد أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه حتى مساء أمس كان هناك صفقة تدور حول أن يذهب إمام عاشور لنادي بيراميدز، وأن يأتي وليد الكرتي للنادي الأهلي، معبراً: "بالفعل من حق بيراميدز أن يحتفظ بـ وليد الكرتي لأنه لاعب مهم جداً".

وأضاف في حديثه، أن هذه المعلومة سيتم نشرها خبرياً بعد إعلان النادي الأهلي بصورة رسمية، ولكن هذه المعلومة شبه نهائية.

مزايا اللاعب إمام عاشور 

وأشار إلى أن هذه الصفقة كبيرة للنادي الأهلي، معبرا: "أحد أسباب تعثر نادي الزمالك العام الماضي هو رحيل إمام عاشور بشكل مفاجئ".

واستطرد: "حمدي فتحي أهم ما كان يميزه الروح قبل مهاراته، وإمام عاشور عنده روح ودا يعوض حمدي فتحي وعنده مزايا تانية مثل قوة التسديد".

 

تامر أمين اخر النهار النهار إمام عاشور صفقة الأهلى

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