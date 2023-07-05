"استيقظ أيها النائم" مؤتمر خدام بني سويف.. أبرز فعاليات الأرثوذكسية اليوم

اختتمت إيبارشية بني سويف اليوم المؤتمر الذي نظمته للخدام والخادمات على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من أول أمس الاثنين، تحت شعار "استيقظ أيها النائم" في دير السيدة العذراء ببياض التابع للإيبارشية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء الكهنة.

اجتماع مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطا

عقد مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا تحت عنوان "بين الواقع والمثالية"، كما ألقى نيافة الأنبا اسطفانوس كلمة بعنوان "بعض الضيقات التي تعرّض لها القديس بولس الرسول أثناء خدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وقد صلى الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، صلوات رهبنة ثمانية رهبان جدد، منهم ثلاثة رهبان لدير رئيس الملائكة غبريال والخمسة الآخرين لدير القديس مكاريوس بالفيوم (تحت التأسيس)، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وشارك في صلوات الرهبنة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وعدد من الآباء رهبان الديرين.

وعقب انتهاء الصلوات بدأت صلوات القداس الإلهي والذي تولى خدمته الأنبا صليب في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، بمناسبة عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة غبريال بالدير ذاته.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب هرمينا الأنبا مكاريوس

- الراهب يوساب الأنبا مكاريوس

- الراهب أنطوني الأنبا مكاريوس

- الراهب أغاثون الأنبا مكاريوس

- الراهب إيلاري الأنبا مكاريوس

- الراهب يوأنس النقلوني

- الراهب أنسطاسي النقلوني

- الراهب رويس النقلوني

جدير بالذكر أن الدير يحتفل في يوم ٢٦ بؤونة من كل عام بعيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة غبريال الكائنة بة، والتي بُنيت أول مرة في القرن الرابع الميلادي، والكنيسة القائمة حاليًا يرجع تاريخها إلي عام ١١٨٣م، وكانت هذه المنطقة عامرة بالآباء الرهبان وبها أديرة كثيرة منذ زمن كبير.

ومن الثابت في إحدى المخطوطات أن السيدة العذراء وبصحبتها رئيسي الملائكة ميخائيل وغبريال قد عيّنوا للقديس الأنبا أور المكان الذي بُنيت عليه الكنيسة، وحددوا موضع الهيكل والمذابح وباقي أقسام الكنيسة.

هذا وتتميز الكنيسة بالفريسكات على حوائطها، والتي وُجدت أثناء الترميمات وكانت تحت البياض السطحي للحوائط، كما يوجد بها أيقونات أثرية، هي:

- أيقونة للسيد المسيح بعد إنزاله من على الصليب

- أيقونة للسيدة العذراء وعليها تاريخ عام ١٥٧٣م

- أيقونة لرئيس الملائكة غبريال

- أيقونة نادرة بها ٣٤ صورة توضح أحداثًا من العهديْن القديم والجديد، وتشير إلى الفداء والدينونة ومحاسبة النفس.