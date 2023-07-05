بعد مقتل "نائل".. الاتهامات بالعنصرية تُلاحق السلطات الفرنسية

سلطت وكالة “اسوشتيد برس” الأمريكية، الضوء على الاحداث في فرنسا والأوضاع خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن وفاة الشاب الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا من أصول أفريقية، دفع مثيري الشغب إلى الشوارع، وكشف مرة أخرى عن مشاعر عميقة حول العنصرية الممنهجة.

وتابع التقرير أن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، يوم الأحد الماضي، صُدم من استخدام مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصطلح "العنصرية" في انتقاده لأجهزة إنفاذ القانون الفرنسية، وقال إن الشرطة ليس لديها أي منها.

ويعتبر بعض الفرنسيين أنه من العنصرية حتى مناقشة لون البشرة، لا أحد يعرف عدد الأشخاص من مختلف الأعراق الذين يعيشون في البلاد، حيث لا يتم تسجيل هذه البيانات.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين تظاهروا في شوارع نانتير بعد وفاة نائل "ليسوا بالضرورة من العرب، وليسوا بالضرورة من السود، حيث كان هناك بيض، وكان هناك فرنسيين حقيقيين"

وينص دستور فرنسا على أن الجمهورية الفرنسية وقيمها تعتبر عالمية، مما يعني أن جميع المواطنين لهم نفس الحقوق بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الدين.