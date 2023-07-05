انطلاق قافلتين دعوتين مشتركتين إلى القاهرة وشمال سيناء.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى محافظتي القاهرة وشمال سيناء الجمعة المقبل الموافق 7 يوليو 2023.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم الأربعاء، أن القافلة الدعوية المشتركة تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " عناية الإسلام بالنشء "، على النحو التالي: