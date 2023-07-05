الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

ولد فتحي عبدالسميع في محافظة قنا عام 1963 (قرية نجع عزوز، مركز دشنا تحديدًا)، شاءت الأقدار بعد ذلك أن يصير واحدًا من أبرز المبدعين والمثقفين بمصر والبلاد العربية، شاعرًا وكاتبًا وناقدًا وباحثًا في الأدب الشعبي وقارئًا موسوعيًا ومتكلمًا مفوهًا ومعلمًا نادرًا.. لا تشاء الأقدار للناس مثل ذلك لمجرد أنهم يريدونه، بل يجتهدون ويخلصون، وهي تكافئ اجتهادهم وإخلاصهم..

حصول فتحي على جائزة الدولة للتفوق في الآداب لهذا العام؛ فتح باب الحديث عن عالمه الأدبي الثري الرحب من جديد، وهو الحديث الذي لا ينقطع في الحقيقة، وإنما يخفت صوته أحيانًا بحكم ضرورة التقاط الأنفاس وتنظيمها أو مهلة التأمل المطلوبة قبل مواصلة المسير.. وحين بدأ الحديث مجددًا ظهرت فيه آثار استراحة التقاط الأنفاس وعلامات تدبر السيرة.. ظهر تأكيد قيمة الرجل الكبيرة بين أقرانه والآخرين عمومًا، والشعور اليقيني بأنه أول المنضمين، من الأجيال التالية للصعايدة القنويين الرواد، إلى طابورهم الخالد بدائرة الأقلام العبقرية: عبدالرحمن الأبنودي، أمل دنقل، عبدالرحيم منصور.

فتحي مشرق الذهن الذي جاء أول دواوينه الشعرية حاملًا عنوان: الخيط في يدي (ينتمي إلى قصيدة النثر) أثبت، بمرور السنين، أن الخيط في يده قولًا وعملًا، وما الخيط، تصورًا، سوى الحلم الذي آمن به، وسعى إلى تحقيقه، وقد كان.. (يمسك الأولاد خيوط طائراتهم الورقية بأيديهم، في بلادنا وأمثالها بل في العالم بأسره، والواثق يقول لمن يخوفه بانفلات طائرته: الخيط في يدى!) وقد عرفت أنا فتحى واثقًا لا يخاف..

يعمل فتحي رئيسًا لتحرير سلسلة الإبداع الشعري الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقد تولى الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر 2009 وأمانة مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد2011، وهو منسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، وعضو مجلس إدارة مركز الثقافة اللا مادية بجامعة جنوب المادي، وعضو اتحاد الكتاب المصريين.

له ثمانية أعمال شعرية، أولها الخيط في يدي 1997 (عن هيئة قصور الثقافة)، وآخرها عظامي شفافة، وهذا يكفي 2023 (عن دار بتانة للنشر والتوزيع)

وله في النقد الأدبي والعلوم الاجتماعية:

ـ الجميلة والمقدس ـ نقد ـ دار الهلال 2014

ـ القربان البديل ـ طقوس المصالحات الثأريةـ الدار المصرية اللبنانية- 2015

ـ شعرية الحدث- مختارات وقراءة نقدية- الهيئة العامة لقصور الثقافة- 2015

ـ الشاعر والطفل والحجرـ سيرة ذاتيةـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 2016

ـ وجوه شهريار- سلسلة كتاب اليوم- العدد 711- مؤسسة أخبار اليوم- ديسمبر .2022

لديه أعمال أخرى قيد الكتابة أو النشر، وترجمت بعض أعماله إلى اللغتين الإنجليزية والألمانية.

ضمن جوائزه:

- جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية .2015

- جائزة القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد .2016

- جائزة الدولة للتفوق في الآداب .2023