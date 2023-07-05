البنتاجون: القوات الأمريكية منعت إيران من احتجاز ناقلتى نفط قرب عمان

أعلن البنتاجون، اليوم الأربعاء، عن أن القوات الأمريكية منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قرب عمان.

وقال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إنه أوقف محاولتين للبحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلات تجارية في المياه الدولية قبالة سلطنة عمان، بما في ذلك حالة أطلق فيها الإيرانيون النار على الناقلة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الإيرانيين سعوا للاستيلاء على السفينة تي آر إف موس التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ساعات هربت ريتشموند فوياجر التي ترفع علم جزر الباهاما بعد ظهور مدمرة أمريكية في مكان الحادث.

وأضافت أنه في الساعة 1:00 من صباح يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، اقتربت سفينة بحرية إيرانية من TRF Moss في خليج عمان.

وقال البيان إن "السفينة الايرانية غادرت المكان عندما وصلت المدمرة الامريكية يو إس إس ماكفول إلى المحطة".

وبعد حوالي ثلاث ساعات، تلقت البحرية الأمريكية نداء استغاثة من ريتشموند فوياجر، التي كانت متمركزة على بعد أكثر من 20 ميلًا (32 كيلومترًا) قبالة ساحل مسقط، على حد قولها.

وكانت سفينة حربية إيرانية أخرى قريبة من الناقلة وأرسلت لها رسالة بالتوقف.

وقالت القيادة المركزية إنه قبل وصول حاملة الطائرات "يو إس إس ماكفول"، "أطلق أفراد إيرانيون عدة رشقات نارية طويلة من أسلحة صغيرة وأسلحة مخدومة بطاقم".

وأضافت أن عدة قذائف أصابت هيكل الناقلة لكن لم تقع إصابات أو أضرار كبيرة.

وفي مايو، زادت الولايات المتحدة من تناوب السفن والطائرات التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز مع شركاء في أعقاب زيادة عمليات ضبط السفن التجارية الإيرانية.

ويدعم الوجود المتزايد للقوة الجهود متعددة الجنسيات في إطار بناء الأمن البحري الدولي وعلى الصعيد الثنائي مع الدول الشريكة لردع التهديدات التي يتعرض لها الشحن التجاري وطمأنة البحارة الإقليميين.

منذ عام 2021، قامت إيران بمضايقة أو مهاجمة أو الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علمًا دوليًا، مما يمثل تهديدًا واضحًا للأمن البحري الإقليمي والاقتصاد العالمي.