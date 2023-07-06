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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أثار الأزمة الاقتصادية.. الجيش الباكستاني يلغي جميع المناورات بسبب نقص الوقود

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

كشفت صحيفة "أيرو آسيان تايمز"، تفاصيل معاناة الجيش الباكستاني وازماته في نقص الوقود، حيث ألغى الجيش الباكستاني جميع التدريبات العسكرية والحربية حتى نهاية هذا العام، ولم يكن السبب في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند أو السلام والهدوء على الحدود ولكن بسبب نقص الوقود.

وأضافت الصحيفة ، من الواضح الآن أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا قد ضغطت حتى على الجيش الباكستاني.

وكشفت الصحيفة في تقرير صادر لها، ان الجيش الباكستاني أصدر مؤخرًا خطابًا إلى جميع التشكيلات الميدانية والمقرات لتعليق جميع المناورات الحربية حتى ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن والسبب المذكور هو عدم وجود "وقود احتياطي" وزيوت "في المصطلحات العسكرية، يختلف الوقود الاحتياطي عن احتياطيات الحرب.

وأضاف التقرير انه في حين أن احتياطيات الحرب مخصصة للأسلحة والوقود اللازمين لخوض حرب لأيام أو فترات معينة ، فإن المتاجر المحجوزة مخصصة عمومًا للتدريبات العسكرية والتدريبات الحربية الداخلية.

- الاضطرابات الاقتصادية في باكستان 

وحتى بعد مغادرة القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي (IMF) ، تعاني باكستان من أزمة مالية حادة، ومما زاد الاضطرابات الاقتصادية عدم الاستقرار السياسي الناجم عن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان .

وأدت الاحتجاجات العنيفة ضد الضباط العسكريين ، والهجمات على منشآت الجيش (المعسكرات والمقرات) ، وإحراق بيت العلم إلى تفاقم الوضع.

وقال الكولونيل دانفير سينج من الجيش الهندي ، وهو خبير معروف في دلهي في الأمور المتعلقة بالجيش الباكستاني: “تستهلك دبابة باكستانية من طراز T-80 لترين لكل كيلومتر، هذا هو السبب في أن باكستان علقت جميع التدريبات المدرعة والميكانيكية ، كما قال  للصحيفة.

ويتكون الجيش الباكستاني من 560.000 جندي نشط كما أن لديه ما مجموعة ثمانية فيالق (تتكون من 20-30 ألف جندي تقريبًا) ، إلى جانب فرق مساعدة أخرى مثل SSG (مجموعات الخدمات الخاصة) ، والتي تتكون من كوماندوز من القوات الخاصة.

كما يمتلك الجيش الباكستاني العديد من الشاحنات العسكرية والمركبات الصغيرة والدبابات وعربات المشاة القتالية ، والتي تتطلب كميات هائلة من الوقود ومواد التشحيم سنويًا.

الجيش الباكستاني باكستان ازماته التدريبات العسكرية والحربية

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