التصريح بدفن جثمان شاب ملقى بالشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب ملقى في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثمان شاب ملقى في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان شاب ملقى في الشارع بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين من معاينة أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره بالغ من العمر 35 عامًا، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية وتشريح جثمان الشاب لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وفاة الشاب نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.