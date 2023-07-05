عضو "شعبة الفلزات": 6 إجراءات ضرورية لهيكلة شركات قطاع الأعمال الخاسرة

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن وزارة قطاع الأعمال العام، نجحت في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات القوية، والممنهجية التي تهدف إلى تحقيق التحول والاستدامة المالية.

وعدد جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق النجاح في هذا الملف، نستعرضها في السطور التالية..

أولًا: تعيين فريق من الخبراء لإجراء تدقيق شامل للشركات وتحديد القضايا الرئيسية التي تؤثر على أدائها، وبناءً على هذه التحليلات، يتم تطوير استراتيجيات هيكلية مخصصة لكل شركة.

ثانيًا: تطبيق إجراءات إدارية صارمة لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة. يتم تعيين إدارات جديدة قادرة على إدارة الشركات بفعالية، واتخاذ القرارات الصائبة، كما يتم تقديم برامج تدريبية للموظفين لتحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم.

ثالثاً: تطوير استراتيجيات تسويقية وتجارية جديدة للشركات الخاسرة، من خلال تحديد الفرص الجديدة في السوق وتحديد المشاريع ذات الجدوى والمستدامة، وتعزيز التعاون مع الشركات الناجحة والمؤسسات الأخرى؛ لتحقيق التنمية المشتركة والتبادل التجاري.

رابعًا: تخصيص ميزانيات مالية خاصة لتمويل التحول، وتوفير السيولة اللازمة للشركات لتجاوز المشاكل المالية، وكذلك التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير حلول تمويلية ملائمة وشروط قرض مواتية.

خامسًا: تبنى سياسة فعالة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال التعاون مع الدائنين لإعادة جدولة وتسوية الديون المتراكمة بطرق مستدامة وعادلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم خطط سداد مرنة، وتخفيض الفوائد والغرامات المفروضة على الشركات.

سادسًا: مراقبة العمليات وتطبيق القوانين والأنظمة المناسبة؛ لضمان الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة بين الموظفين، وتشجيع الإبلاغ عن أي انتهاكات قانونية أو فساد.

وأوضح أنه يتم تقييم ومراقبة النتائج والتقدم المحرز في عملية إعادة هيكلة الشركات، من خلال إعداد تقارير دورية تحلل الأداء، وتقييم التحسينات وتحديد نقاط الضعف والقوة.