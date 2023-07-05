بوابة مركز المعلومات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

تستمر عمليات البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم ظهور النتيجة عبر موقع بوابة مركز المعلومات، حيث يحرص الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣.

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام 2023، ۷۳۹۱۷۰ طالبا وطالبة، موزعين في ٢٥٥٣ لجنة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشرفين ٢٢٠ ألف معلم، وجاء اجمالي الحاضرين = 734108 (۹۹٫۳%)، وإجمالي الناجحين = ٤٧٣٢٦٤ (64,47%).

وأكدت الوزارة، أن إجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني = ۲۱٩٣٠٤ ، (% ۲۹٫۸۷)، وإجمالي الباقين للإعادة = 41597، (%5,66) .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣

وتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، عبر بوابة مركز المعلومات، فور اعتماد النتيجة رسميًا من خلال الرابط التالي (من هنا).

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت نتيجة إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023، عقب اعتمادها رسميًا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازي، حيث تعقد الوزارة مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، أحداث المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة، بحضور أوائل الطلاب والطالبات بالتعليم الفني على مستوى الجمهورية، وتكريمهم من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور محمد مجاهد.

وتضمن المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، إعلان نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على مستوى جميع التخصصات، وكذلك نسبة النجاح في كل تخصص على حدة بنظامي الثلاثة والخمس سنوات.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023

- الطالبة إنجي خالد السيد، من الإسكندرية، الأولي علي الجمهورية فى الدبلوم الفني المهني.

- الطالبة فيرنا أسامة، من الإسكندرية، الأولي علي الجمهورية فى الدبلوم الفني للسياحة والفنادق.

- الطالب محمد رزق سليمان قنيبر، بقرية الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، وحصل الطالب على المركز الأول علي مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7%.

- حصلت الطالبتين بالتعليم الزراعي على المركز الاول والأول مكرر وهما أمنية متولي عصفور، ونرمين حسن سيد احمد.

- الطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية في الوادي الجديد والحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.

- الطالب عمر محمد محمدي على المركز الاول على مستوي الجمهورية في الدبلومات الصناعية من مدرسة العربي تكنولوجيا تطبيقية.

- الطالبة ندي أيمن عشري على المركز الاول فندقي من قرية ابنهس بمركز قويسنا في المنوفية على المركز الأول جمهورية.

- الطالبة ندي محمد، الأولي علي دبلوم التجارة، بورسعيد.