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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم  29 طالبا وطالبة ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة.

وجاءت المحافظات كالتالي: السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ، ودمياط، والبحر الأحمر. 

ووعد الوزير بتكريم الأوائل قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قددوة لأقرانهم.

وكرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023 ، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا على سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.

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