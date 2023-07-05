شغال.. الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام 2023

مع اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل وزير التربية والتعليم شغل أذهان الطلبة وأولياء الأمور معرفة الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن الإحصاءات المركزية لجميع التخصصات بالدبلومات الفنية 2023، بعد إعلان وزير التربية والتعليم في مصر نتيجة الدبلومات الفنية بشكل رسمي منذ قليل.

الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام 2023

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الدور الأول.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، عن روابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس بعد اعتماد وزير التربية والتعليم، بصفته الدكتور رضا حجازي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023، منوها إلى أن هذه الروابط سوف تعمل بشكل جيد بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس.

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية في 2023 برقم الجلوس من خلال الرابط الأول اضغط من هنا.

الرابط الثاني للحصول على نتائح الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى من هنا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رقم الجلوس الثالث من هنـــا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفنى

الخطوة الأولى: وهي الدخول على بوابة التعليم الفني.

الخطوة الثانية: ثم قم بالضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

الخطوة الثالثة: واختيار تخصص الطالب الدبلوم الصناعي أو التجاري أو الدبلوم السياحي أو الزراعي.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلوم الفني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية إن امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 تم عقدها فى الفترة من يوم 20 مايو وحتى 16 يونيو 2023 .

وبلغ عدد المتقدمين حوالي 739170 طالبا وطالبة وبلغ عدد اللجان حوالي 2553 وبلغ عدد المشرفين حوالي 220 ألف معلم.

وأكدت الوزارة أن إجمالى عدد الحاضرين 734108 بنسبة 99.3 %.

وبلغ إجمالي عدد الناجحين حوالي 473264 بنسبة 64.47%، وبلغ عدد إجمالي من سيؤدى امتحانات الدور الثاني 219304 طلاب وطالبات بنسبة 29.87%، وإجمالي الباقين للإعادة 41597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.