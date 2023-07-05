متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية (تجاري - فندقي - صناعي - زراعي" الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من هنا

https://nategafany.emis.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ونرصد خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وهي:

1- الدخول على رابط النتيجة من هنا https://nategafany.emis.gov.eg

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- ثم ستظهر النتيجة.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وقد تجلت إحدى نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم - للمرة الثانية - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطًا بسوق العمل.



كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالبًا وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم، فى (2553) لجنة.

وقد أعلن الوزير عن أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى)، ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية - دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج - دراسة بنظام الإعداد المهنى، دراسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالآتى:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 15029 طالبًا - (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45% بانخفاض مقداره 3.57% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات - حضر عدد 19412 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4% عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1784 طالبًا (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالبًا - (3 شهادات) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10% عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالبًا - نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25% بزياده مقدارها 0.79% عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالبًا- نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57%.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالبًا، وإجمالي الناجحين 473264 طالبًا بنسبة نجاح (64.47%)، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالبًا بنسبة (29.87%)، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالبًا بنسبة (5.66%).

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالبًا وطالبة (22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفرالشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر. وقد وعد سيادته بتكريم الوزارة للأوائل قريبًا، كما تتم فى كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن استراتيجية التعليم الفنى 2018 تطبق فى المدارس، ومنهجية الجدارات بدأت عام 2019، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغت 52 مدرسة هذا العام.

وأشار مجاهد إلى أن الدول الأوروبية والعربية طالبت عدد من خريجين التعليم الفنى بسد العجز فى العمالة فى هذه الدول، ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالجدارات المهنية الخاصة بإتقان اللغات.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، كرم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدًا على سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.