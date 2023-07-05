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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية الوفد": على المجتمع الدولى تحمل مسئولية انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى

حزب الوفد
حزب الوفد

أدانت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين فلسطينيين في مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية.

وذكرت لجنة العلاقات الخارجية أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية باستخدامها القوة المفرطة ضد مدنيين عزل أبرياء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى سقوط 5 ضحايا و٢٧ مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين. 

وأفاد بيان لجنة العلاقات الخارجية في الوفد أن ما تتخذه إسرائيل من استهداف للمدنيين هو ضد كافة الاتفاقات والأعراف والقوانين الدولية.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى أن هذه التصرفات غير المسئولة من جانب إسرائيل من شأنها أن تعطل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج الصراعات بينهما وتضيع جهود القوى الدولية في هذا الإطار.

وناشدت لجنة العلاقات الخارجية في الوفد المجتمع الدولي التصدي لهذه الأعمال من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخرق القوانين الدولية باستهداف المدنيين من نساء ورجال وأطفال، كما أنه يتحمل المسئولية فيما يجري الآن على الأراضي المحتلة.

لجنة العلاقات الخارجية الإحتلال الإسرائيلي الإنسانية الأراضي الفلسطينية إسرائيل السلام

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