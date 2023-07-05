ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شولتس: النفقات الدفاعية ستكون 2% العام المقبل من الناتج المحلي لألمانيا

شولتس
شولتس

أكد  المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عمل بلاده على توصية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن تمثل النفقات الدفاعية للجيش الألماني في العام المقبل 2% من الناتج المحلي، وأشار إلى الاستثمار بشكل كبير في توسيع الطاقات المتجددة، وفي التقنيات الجديدة، وفي التنقل والمباني المحايدة مناخيًا، من أجل الإبقاء على ألمانيا دولة صناعية قوية.

وقال شولتس في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "أمن بلدنا له الأولوية. لقد بزغ فجر حقبة جديدة: أعادت روسيا الحرب إلى أوروبا. لذلك فإننا نعزز الجيش الألماني في جميع المجالات. في العام المقبل سنصل إلى هدف الناتو البالغ 2٪ من الميزانية الاتحادية وفق مسح الحكومة".

وأضاف: "إن تماسك مجتمعنا له الأولوية. هذا هو السبب في أننا نضمن الأمن في أوقات التغيير - مع بدل المواطن الجديد، والإسكان العالي وإعانة الطفل، علاوة الطفل وتذكرة 49 يورو. وابتداء من عام 2025 مع تأمين الطفل الأساسي".

وتابع: "عمل الرعاية ليس عمل المرأة. تساعد (علاوة الوالدين) الآباء على اتخاذ قرار بشأن الطفل وكذلك الاعتناء به على قدم المساواة. ما إذا كان حد 300000 يورو للدخل الخاضع للضريبة صحيحًا هو سؤال مشروع نناقشه الآن".

وختم المستشار الألماني بالقول: "الأولوية هي أن نقوم بأعمال تجارية بطريقة محايدة مناخيًا وفي نفس الوقت نبقى دولة صناعية قوية: مع الرخاء والوظائف الجيدة. هذا هو السبب في أننا نستثمر بشكل كبير في توسيع الطاقات المتجددة، في التقنيات الجديدة، في التنقل والمباني المحايدة مناخيًا".

 

مشروع الميزانية

وتعتزم ألمانيا خفض نفقاتها والحد من قروضها العام المقبل، سعياً للعودة إلى سياسة مالية "عادية" بعد خروجها عن نهجها في ظل جائحة كورونا وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنت عنه الحكومة، الإثنين.

في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتباراً من العام المقبل 2% من إجمالي الناتج المحلي، عملاً بتوصية حلف الناتو.

ويطرح مشروع الميزانية هذا لإقراره خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء. وقد توصلت إليه حكومة أولاف شولتس في ختام عملية شاقة شهدت مواجهات شديدة اللهجة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة حول المدخرات التي يطالب بها وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.

Capture3
Capture3
Capture4
Capture4
المستشار الألماني أولاف شولتس النفقات الدفاعية الجيش الالماني الناتو مشروع ميزانية الحكومة

الأكثر قراءة

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بعد حريق سوق عين شمس.. عامل الخردة: "هربت خوفًا من الأهالى"

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

التحقيق فى مصرع تاجر أغنام بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا