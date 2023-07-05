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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

85.59 % نسبة النجاح العامة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات لعام 2023.. و2445 طالبًا راسبًا

وزير التعليم
وزير التعليم

كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022 /2023، لنظام الخمس سنوات في جميع التخصصات صناعي، زراعي، فندقي، وتجاري" أن نسبة النجاح العامة بلغت 85.59%.

فيما يبلغ عدد الراسبين بالدور الثاني 2445 طالبًا بنسبة 13.83%، موزعة كالتالي: 

_فني أول تجاري، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 4629 طالبا، وحضر 4618 طالبا، نجح منهم 4330 طالبا، بنسبة نجاح 93.76%، وتبقي للدور الثاني عدد 251 طالبا بنسبة 5.44%، والباقون للإعادة 37 طالبا بنسبة تغيير عن العام السابق 3.40%.

_فني أول شئون فندقية وخدمات سياحية بلغ عدد المتقدمين للامتحان 4074 طالبا، وحضر 4069 طالبا، نجح منهم 3200 طالب، بنسبة نجاح 78.64%، وتبقي للدور الثاني عدد 774 طالبا بنسبة 19.02%، والباقون للاعادة 100 طالبا بنسبة تغيير عن العام السابق 1.24%.

_فني أول زراعي، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 385 طالبا، وحضر 384 طالبا، نجح منهم 242 طالبا، بنسبة نجاح 63.02%، وتبقي للدور الثاني عدد 141 طالبا بنسبة 36.72%، والباقون للإعادة عدد 1 طالب بنسبة تغيير عن العام السابق 13.66%.

_فني أول صناعي، بلغ عدد المتقدمين للامتحان 9233 طالبا، وحضر 9198 طالبا، نجح منهم 7864 طالبا، بنسبة نجاح 85.50%، وتبقي للدور الثاني عدد 1279 طالبا بنسبة 13.91%، والباقون للإعادة عدد 55 طالبا بنسبة تغيير عن العام السابق 8.62%.

فيما بلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحان 18321 طالبا، وحضر 18269 طالبا، نجح منهم 15636 طالبا، بنسبة نجاح 85.59%، وتبقي للدور الثاني عدد 2445 طالبا بنسبة 13.38%، والباقون للإعادة عدد 193 طالبا بنسبة تغيير عن العام السابق 4.75%.

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