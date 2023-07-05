75.57 % نسبة النجاح لطلاب الدمج نظام 5 سنوات لعام 2023.. و14% راسبين

كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنتائج امتحانات الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات لطلاب الدمج البالغ 14 طالبا بنسبة نجاح 75.57%.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الراسبين بالدور الثاني، يبلغ 3 طلاب بنسبة 14.29%، موزعة كالتالي:

_ثانوي فندقي بلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالبا، وحضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 83.33%، وتبقي للدور الثاني عدد 2 طلاب بنسبة 16.66%.

_ثانوي زراعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان عدد1 طالب، وحضر عدد 1 طالب، بنسبة نجاح 100%.

_ثانوي صناعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان عدد1 طالب، وحضر عدد 1 طالب، بنسبة نجاح 100%.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64،47%.