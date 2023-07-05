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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وائل النشار: توقيع مشروع الرياح مع "سكاتك" يدعم استراتيجة الطاقة في مصر

المهندس وائل النشار
المهندس وائل النشار

نجحت الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مشرعات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الإدارة الجيدة لملف الكهرباء والطاقات المتجددة استقبال وزارة الكهرباء للعروض الاستثمارية ودراستها وتوفيق المناسب لدعم الاقتصاد المصري وتنفيذ استراتيجة الطاقة في مصر، وبرز مؤخرًا ملف استثمارات شركة "سكاتك" النرويجية العالمية المتخصصة في الطاقات المتجددة في مصر بشكل ملحوظ، فيما كان محل اهتمام خبراء الطاقات المتجددة في مصر.

وقال المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "أونيرا سيستمز"، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إن التوسع في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات المتجددة في مصر أمر جيد للعاية، لاسيما التوسع في تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لتنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر بتنوع مزيج الطاقة على على الشبكة القومية.

وأضاف النشار لـ"الدستور"، أن المشروع يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من مناحي عدة؛ منها جذب مزيد من الاستمثار الأجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها مستثمري الطاقة المتجددة على المستوى المحلي والإقليمي فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية في تنفيذ المشروعات.

وبين خبير الطاقة المتجددة أن اتجاه الحكومة المصري نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يدعم استراتيجها في تحقيق مزيج الطاقة تلك الخطة الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها منذ العام 2014.

وأكد المهندس وائل النشار أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وما لها من أثار إيجابية على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، إحدى المشروعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي الأوروبي في مصر، خاصة في ظل زيادة الطلب الأوروبي على الطاقة في الوقت الراهن، خاصة طاقة الهيدروجين الأخضر المصرية.

سكاتك مصر استراتيجية الطاقة الطاقات المتجددة

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