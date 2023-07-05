إزالة فورية لـ3 حالات تعدي بإدفو ودراو.. وحملة لرفع الإشغالات بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المتعلقة باستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بتنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعدى بمساحة 1000 م2، وذلك بنطاق قرية الحوش التابعة للرمادى قبلى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدي.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة بناء على أراضى أملاك الدولة بنطاق قرية بنبان بحرى بمساحة 64 م2.

وتوازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات المخالفة، ومصادرة للمضبوطات المتنوعة بنطاق حى شرق المدينة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.

وفى سياق آخر عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمحطة الكرور رقم 11.

وذلك فى إطار سلسلة الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة للتعامل مع المشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تؤرق المواطنين، والقضاء عليها بشكل نهائى بأسلوب علمى محكم، بعيداً عن المسكنات.

وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً الدكتور محمد عباس مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى حمدى عبد العزيز ممثل لأهالى منطقة الكرور، و مسئولى شركة المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحى، والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للبدء فوراً من الغد فى الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الإنحدار الخاصة بمحطة الكرور ، والتى ترتكز على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الإنحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى بالشرطة العسكرية ، ومركز شباب الكرور قبلى ، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية ، وكذا جامع الصيادين ، على أن يسبق ذلك إجراء الرفع المساحى ، والذى سيتم بناءاً عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل ، وبالتالى القضاء نهائياً عليها ، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستلام الأعمال المتعلقة بمحطة الكرور من الهيئة القومية للقيام بالإدارة والتشغيل عقب الإنتهاء من الإختبارات الكاملة للأعمال الجديدة.

وأكد المحافظ على ضروة استجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 48 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى محطة رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم، وتخفيف الضغوط بشكل كامل، وخاصة أنه سيسبق تنفيذ هذا المشروع الحيوى عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية، بدلاً من 30 لتر / ثانية ، وهو ما سيعود بالإيجاب على أهالى منطقة الكرور، والمناطق الأخرى المحيطة التى كانت تتضرر من الطفح والكسورات المتكررة، وما كان يترتب عليه من إنقطاع لمياه الشرب.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نهدف من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، والعمل على توفير حياة كريمة لهم فى ظل ملحمة العمل والإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا ما تم وجارى إستكماله على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات كبرى فى إحلال وتجديد البنية التحتية، والتطوير والتجميل ، وغيرها من المشروعات الأخرى فى كافة قطاعات العمل العام

ووجه المحافظ شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار على توفير الاعتمادات المالية التى ستساهم فى القضاء على المشاكل المتتالية التى كان يشهدها خط الطرد وشبكات الإنحدار المتعلقة بمحطة الصرف الصحي بالكرور.