نصائح من رابطة معلمي الإنجليزي لطلاب الثانوية قبل امتحان الغد

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي غدًا الخميس، امتحان مادة اللغة الانجليزية حيث إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون غدًا الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

فى السياق، قدمت رابطة معلمى اللغة الإنجليزية عدة نصائح للطلاب للحصول على الدرجات النهائية فى امتحان مادة اللغة الانجليزية.

الانتباه جيداً اثناء قراءة اللغة الانجليزية

يجب عليك أن تنتبه جيداً اثناء القراءة في الفصل او في البيت وقم بتتبع شرح الخطوط الرئيسية للدرس أو القصة يجب عليك أن تقوم بقراءة القطعة كلها دفعة واحدة حتى تستطيع أن تكون ملم بالفكرة العامة فيها والنقاط الأساسية للموضوع.

عند مذاكرة اللغة الانجليزية فم بقراءة كل فقرة على حدة

يجب عليك ان تقوم بقراءة كل قطعة في الموضوع على حده مع ضرورة ان تقوم باستيعاب المصطلحات اللغوية وعليك ان تهتم بحفظ معاني المفردات الجديدة وتعرف على طريقة استخدامها وقم بكتابتها في موقعها المناسب، واستعملها في الموضوعات الانشائية.

اهتم بالإجابة على الأسئلة في نهاية الموضوع

يجب عليك أن تقوم بالإجابة على جميع الأسئلة الموجودة في نهاية كل وحدة وكل درس وهذا يساعدك على وضوح المعلومة وتثبيتها في ذهنك كما يساعدك على وضوح الفكرة ويعلمك كيفية الإجابة المناسبة على فقرة وعلى كل درس تقم بمذاكرتها ومن ثم عند الامتحان تتذكر جيداً كيف قمت بإجابتها من قبل.

_اقرأ القطعة أكثر من مرة ومن ثم قم بوضع خط تحت النقاط الهامة في القطعة، وقم بعمل مسودات للأفكار الرئيسية.

_لا تقلق إذا صادفتك بعض الكلمات التي لا تعرف معناها في القطعة، فيمكنك ان تقوم باستنتاج المعني العام للكلمة من سياق الموضوع.

_يجب أن تكون الإجابة على قدر السؤال لا أكثر ولا اقل بقدر الإمكان ولاحظ زمن الجملة جيداً.

_التركيز جيداً على نوع السؤال هل هو باستخدام what، when، where، أو باستخدام الفعل be مثل is are وهكذا حتى تعرف جيداً كيف تقوم بالإجابة عليه.