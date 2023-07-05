ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023.. ونسبة النجاح جيدة

الدبلومات الفنية 
الدبلومات الفنية 

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 خلال مؤتمر صحفى. 

روابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

وتنشر الدستور كل التفاصيل حول نتيجة الدبلومات الفنية .

 الرابط الأول
http://emis.gov.eg/
الرابط الثاني
https://nategafany.emis.gov.eg/

 الرابط الثالث
https://fany.emis.gov.eg/

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح هذا العام جيدة، وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن الفتيات يسيطرن على قائمة الأوائل هذا العام.

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وبحسب ما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

نتيجة نتيجة الدبلومات نتيجة الدبلومات الفنية روابط نتيجه الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

الأهلى يورّط مشجع بصورة فى الإسكندرية: "امسح يا أسطا أبويا ميعرفش"

الأول على الجمهورية بـ"الدبلومات الفنية" بمحافظة البحيرة: حققت حلمى وهدخل كلية الهندسة

"شك فى علاقته بزوجة والده".. إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالعمرانية للمفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا