روابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023.. ونسبة النجاح جيدة

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 خلال مؤتمر صحفى.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

وتنشر الدستور كل التفاصيل حول نتيجة الدبلومات الفنية .

الرابط الأول

http://emis.gov.eg/

الرابط الثاني

https://nategafany.emis.gov.eg/

الرابط الثالث

https://fany.emis.gov.eg/

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح هذا العام جيدة، وأشارت المصادر خلال تصريحاتها إلى أن الفتيات يسيطرن على قائمة الأوائل هذا العام.

وبحسب ما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.