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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إعلام النواب: الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى شهدت اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع الثقافى

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت اهتماما غير مسبوق بالقطاع الثقافي على مدار العشر سنوات الماضية، واستطاع الرئيس الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من الضياع.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الثقافة هى التي تبني عقول وأفكار الشعوب وتحافظ على هوية الشعوب من الاندثار، لافتة إلى أن  نشر الثقافة المصرية في الداخل والخارج، ومن أجل هدف بناء الإنسان المصرى ورفع وعى المواطن لتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات، هو ما استهدفه الرئيس السيسي في سياسته الثقافية ونفذها خلال السنوات الماضية.

وأضافت النائبة هند رشاد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحًا لرفات عظماء ورموز مصر الذين ساهموا بشكل كبير في رفعة الوطن، تأكيد على حرص القيادة السياسية على تخليد رموز مصر التاريخيين والخالدين في ذاكرة الوطن، وأن مصر لا تنسى الدور العظيم لأبنائها العظماء.

وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن عام 2022 قد شهد "إعلان القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي"، "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"،  والذي جاء بناءً على توجيهات الرئيس السيسي والذي نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة على ثلاث مراحل بالمحافظات بإجمالي 392 فعالية، استفاد منها 127 ألفًا و530 مستفيدًا، وتم تنفيذ برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بقرى محافظة المنيا، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة بشأن تمكين المرأة في الصعيد، وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية.

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