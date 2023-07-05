"تموين الشرقية": توريد 533 ألف طن قمح حتى الآن

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن بلغت 533667 طنًا و734 كيلو قمح.

وأضافت وكيلة وزارة التموين، أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة بلغت 10271 طنًا، والكميات التي تم ضبطها بلغت 915 طنًا، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضرًا.

كانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية التعاونية.