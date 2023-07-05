السفير الفلسطينى بالقاهرة يدعو لإعادة إعمار جنين.. ويشيد بدور الرئيس السيسى فى دعم غزة

أعرب السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة إعمار قطاع غزة عقب حرب الاحتلال الإسرائيلي وإعادة بناء الأحياء، بجانب بناء ٣ مدن مصرية على أرض غزة تضم آلاف الوحدات السكنية التي بنيت على طراز حديث مع بنية تحتية حديثة وشبكة طرق حديثة.

وأضاف "اللوح"، خلال المؤتمر الصحفي بمقر السفارة اليوم في القاهرة، أن جنين أصبحت منكوبة مثلها مثل قطاع غزة والعديد من مدن القدس، والسلطة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها لإعادة الإعمار والحياة مرة أخرى لجنين.

ودعا السفير دياب اللوح مصر والرئيس السيسي للمساهمة بشكل سريع وعاجل لإعادة إعمار وبناء ما تم تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة الأشقاء العرب، لإعادة الحياة مرة أخرى لجنين.