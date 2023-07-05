رفع 530 طن قمامة و10 أطنان أتربة من الطرق الرئيسية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.

وقال مختار إنه تم رفع 530 طنًا من القمامة و10 أطنان أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل نطاق المنطقة المركزية.

وأوضح المحافظ، أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوى النظافة داخل مدينة المنصورة عروس النيل.

وقال "مختار": "إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كل القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وخالد جلال، مدير عام المركبات وعبده محمدين، مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار، مدير إدارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزلة وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنية النصر وميت سلسيل وبني عبيد وأجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا وتمي الأمديد.

وشملت الحملة: (غسيل أرصفة شارع المشاية السفلية وتقليم أشجار بشارع المشاية السفلية ورفع ناتج تقليم وترميم السياج الحديدي لسور المشاية السفلية وتشغيل المكنسية على الطريق السريع ونظافة كباري سندوب وتم تكثيف النظافة ورفع المخلفات والأتربة بشوارع المشاية والجمهورية وعبدالسلام عارف وقناة السويس والطريق الدائري وميدان الطميهي وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب والدراسات والترعة والصدر وبورسعيد والجلاء وجيهان وسوق ستوتة).

تأتي هذه الحملات في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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