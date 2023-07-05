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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ضمن برامجه الموجهة للمرأة.. انطلاق فعاليات ندوة "احتياجات شريك الحياة" بالجامع الأزهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت قبل قليل، فعاليات الندوة الثالثة من الموسم الثالث من البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، والتي تعقد كل أربعاء والتي جاءت بعنوان "احتياجات شريك الحياة"، وذلك برعاية الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.



وجاءت ندوة "احتياجات شريك الحياة"، ضمن سلسلة ندوات الموسم الثالث تحت عنوان  "مهارات إدارة الحياة الزوجية"، ويحاضر فيها كل من الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة نجلاء رسلان، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

 

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق موسمين سابقين من البرامج الموجهة للمرأة والأسرة ناقش خلالها العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المرأة والأسرة، كما ناقش عددا من حقوقها التي كفلها الإسلام لها ويتضمن الموسم 4 محاضرات بواقع محاضرة في الأسبوع وحاضر فيها عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بقضايا المرأة والأسرة.

الجامع الأزهر احتياجات شريك الحياة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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