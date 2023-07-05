"خدوا كل فلوسي وسيبوني".. تفاصيل مقتل عجوز على يد عصابة بالسلام

«خدوا كل فلوسي وسيبونى أعيش بناتى مالهمش غيرى فى الدنيا بعد وفاه والدهم».. كانت هذه آخر كلمات قالتها السيدة رضا .م ٦٩ سنة، للمتهمين بقتلها بغرض سرقتها مصوغاتها الذهبية وأموالها، وبرغم توسلها إليهم إلا أن قلوبهم كانت مثل الحجر تحصلوا على كل ما تمتلكه و قاموا بطعنها عدة طعنات حتى سقطت جثة هامدة خشيا من افتضاح أمرهم.

أقوال بنات المجنى عليها

" لم يمر يوم واحد إلا وتقوم والدتنا بالاتصال بنا جميعا للاطمئنان علينا وعلى أطفالنا ، لكن مر يوم كامل ولم يدق جرس هاتف أحد منا بالاتصال منها، فأنتابنا القلق عليها وبدانا بالاتصال بها لكن هاتفها كان دائما مغلق، فبدأ القلق يملأ قلوبنا وعلى الفور اتصلنا بجارتنا المقيمة بالشقة العلوية لشقة والدتنا وطلبنا منها النزول للاطمئنان عليها، وكان كل ما فى مخيلتنا بأنها مريضة وضغطها عالى، وفور نزول جارتنا لاستطلاع الأمر لم ترد، فسريعا توجهنا لشقتها وإذا بها ملقاة بالأرض والدماء تملى الغرفة وباستطلاعها وجدناها جثة هامدة وبها عدة طعنات في بطنها.

أصبنا بحالة من الهلع والصراخ حتى حضرت الأجهزة الأمنية بالشقة.

دور الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام بعد عمل التحريات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من تحديد هوية المتهمين بقتل سيدة وسرقتها وتبين أنهم ٣عاطلين ولهم سجلات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

اعتراف المتهمين

أقر المتهمين عصام .م ، إبراهيم .ح ، شادى .ح عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليها بهدف سرقتها.

واعترف المتهمون بأنهم قاموا بمراقبة المجنى عليها وتأكدوا من أنها تقيم بمفردها وتشترى بكل أموالها مصوغات للتركهم لبناتها بعد وفاتها.

فعقدوا النية على سرقتها وتسللوا ليلا وأثناء محاولة سرقتها استيقظت المجنى عليها وحاولت الاستغاثة فقاموا بطعنها حتى سقطت جثة هامدة وسرقوا المصوغات الذهبية والأموال ولذوا بالفرار .

أمر الإحالة

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء بإحالة المتهمين بقتل سيدة وسرقتها بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.