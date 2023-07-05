بالتزامن مع رسامه رهبان به.. أبرز المعلومات عن دير الملاك غبريال بجبل النقلون

تمم لأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم والحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصوره، رسامة ثمانية إخوة -إجتازوا فترة تحت الاختبار - آباء رهبان، وذلك بدير رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر بجبل النقلون.



وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن دير الملائكة غبريال بالنقلون:-

يقع فى جبـل النقلون بالقرب من عزبة قلمشاه بمركز إطســا محافظــة الفيــوم، وهــو يقع على ربـوة صخريــة مرتفعــة عــن مسـتوى عزبة قلمشاه.

بدأت الرهبنة فــيه بدايــة القرن الرابع الميلادى

لقد حظين التجمعات الرهبانية الكبيرة بإقليم الفيوم برعاية واهتمام أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس الذي زار الأقليم أكثر من مرة.

وترتبط نشأة وتأسيس الدير في ذلك الوقت بالقديس العظيم الأنبا أور

يسـمى بـــ ديـر الخشـبة، فيذكـر العلاّمة المقريـزى أن دير النقلــون يقال له ديـر الخشـب، ودير غبريال الملاك كما وردت هــذه التسمية أيضًا عند بعض المؤرخين القدامى مثل علــى باشا مبارك والفريــد بتلــر.

– هناك رأى آخـر يتبين مـن خلال التقاليــد الخاصــة بإيبارشــية الفيــوم، وهــو أن خشــبة الصليــب المقــدس قــد قســمت علــى الكراسى الخمسة أيام الإمبراطـور قسطنطين، وأن الجــزء الخــاص بكنيســة مصــر نُقــل مــع بدايــة دخــول العــرب مصــر، ويبــدو ذلك مــع مجئ البابــا بنياميــن الـــ38 إلى الفيوم ووضــع هــذا الجــزء بديــر الملاك غبريال بجبــل النقلون.

– يذكر أبو المكارم عــن دير النقلون فى القرن 13 (1209م)، أنه يحوى كنيسة على اسم المــلاك ميخائيــل وبهـذه الكنيسة عمــود مــن الرخام يبــدو وكأن المياه تتدفــق منــه

– كما يوجد بــه حصـن كبيــر يطل علي جبل، كما يوجد بالقرب من الديــر كنيســة للمــلاك غبريــال محاطة بســور أنشــىء قبــل الكنيســة فــى13 أمشــير.

– جبـل النقلــون هــو المــكان الــذى اســتراح فيــه يعقــوب بــن اســحق بــن ابراهيــم، وقــدم فيــه العبــادة والذبائــح للــه فــى أيــام يوســف بــن يعقــوب وهــذا يعطــى أهميــة خاصــة للديــر.

