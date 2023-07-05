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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تطلق حملة "تقدر من غيرها" وبرامج ترفيهية للمتعافين من الإدمان

حملة تقدر من غيرها
حملة تقدر من غيرها

أطلقت وزارة الصحة السكان حملة “تقدر من غيرها” للعام الخامس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الإجازات الصيفية، بعيدًا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة، فى إطار الحملة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان زادت بنسبة 15% ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2023، حيث تم تشغيل الأقسام الداخلية في كل من قسم التأهيل بمستشفى أسوان بسعة 31 سريرًا، وقسم التشخيص المزدوج في مستشفى الخانكة بالقليوبية، بسعة 57 سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح أول قسم داخلي لعلاج الإدمان بمستشفى دميره بالدقهلية بسعة 65 سريرًا.

وأضاف عبدالغفار أنه تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين في كل من (القاهرة، المنيا، سوهاج، أسوان والمنوفية)، بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين في (بني سويف، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط والمنوفية)، وذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في مختلف المحافظات ولكل فئات المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة “عيد من غيرها” تأتى في إطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة إلى أن توفر للمتعافين ظروفًا جيدة لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات، والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

وذكرت “منن” أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 23 مستشفى ومركزًا في 16 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

وقالت إن فعاليات الحملة تتضمن قيام مجموعة من الأئمة بتقديم ندوات دينية لمرضى الإدمان في كل المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف رفع الوعي الديني لدى المرضى ومساعدتهم على التعافي.

حملة تقدر من غيرها
حملة تقدر من غيرها
الصحة تقدر من غيرها برامج ترفيهية المواد المخدرة زيادة السعة السريرية مرضى الإدمان

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