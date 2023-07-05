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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: إنشاء 528 مدرسة جديدة وصيانة 1181 مدرسة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة، شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، حيث تم إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة مليارين و945 مليون جنيه خلال تلك الفترة، استهدفت جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة التي تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة، بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن المدارس الجديدة التي تم الانتهاء منها خلال الـ9 سنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، مشيرًا إلى استمرار العمل والبناء في مختلف القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين.

من جهته، أوضح المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن الـ9 سنوات الماضية، شهدت الانتهاء من إنشاء 491 مدرسة جديدة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن العمل جار بـ 30 مدرسة أخرى، كما سيتم البدء في إنشاء 7 مدارس بتكلفة 73 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد 776 مدرسة، والصيانة العاجلة لعدد 405 مدارس أخرى بمختلف مدن وقرى المحافظة.

73 مليون جنيه استثمار الابنية التعليمية التعليم والصحة التنمية الشاملة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرب والصرف الصحي

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