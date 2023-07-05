ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد للمتهم بقتل طفلة فى السلام

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بقتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها بالسجن المؤبد، وإلزامه المصاريف الجنائية. 

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم "عاطل" قيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل الطفلة المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بينه وبين أسرتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا أبيض "سكينا"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهم بقتل الطفلة المجني عليها بسبب وجود خلافات بينها وبين أسرتها في دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بين الجاني وأسرة الطفلة. 

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أُسند إليه.

جنايات شمال القاهرة منطقة السلام قسم شرطة السلام

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

فندقان جديدان تديرهما "هيلتون" فى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا